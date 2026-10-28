В Пскове прошёл форум для активных родителей

14:40, 28 октября 2026, ПАИ

70 активных родителей со всей Псковской области стали участниками проекта «Родительский компас: школа актива Псковской области». Мероприятие прошло в региональном Доме молодёжи под девизом «Плечом к плечу, сердцем к сердцу». Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

На пленарной сессии «Родитель в образовательной организации: от наблюдателя к участнику» вместе с экспертами они искали ответы на самые важные вопросы. Здесь же прошло первое заседание регионального родительского комитета при министерстве образования региона, в который вошли 15 представителей родительского сообщества.

В формате конструктивного диалога с министром образования Александром Сорокиным наметили векторы дальнейшей совместной работы.

Для участников подготовили несколько площадок. Директор Центра профессиональных компетенций «Приоритет» Олеся Назарой провела командообразование «Вместе к новым вершинам». Психолог Дарья Смирнова научила родителей слышать детей, выстраивать диалог без конфликта и находить взаимопонимание друг с другом. Специалисты Центра общественного здоровья Ирина Гайдук и Елена Шершнева поговорили с ними о детской безопасности.

На презентации семейных инициатив родители узнали об успешных проектах семей региона, работе клуба молодых семей и возможностях получения грантов.

В финале проектной сессии «Создание событийных мероприятий» семь команд представили разработанные инициативы и создали календарь событий на 2026/2027 учебный год. Завершился вечер по-семейному: родители посмотрели итоговый ролик и вместе исполнили песню.

«Мы убеждены: это начало большой совместной работы. Работы, в которой родители и школа становятся партнёрами. Работы, где каждый голос важен, каждая идея ценна, каждый шаг значим», – отметила региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

Особую атмосферу праздника создали образцовый детский коллектив ансамбль гусляров «Лель» и образцовый детский театр «Бенефис» Центра образования «Псковский педагогический комплекс».

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку всероссийскому проекту «Навигаторы детства».