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Общество

Названы самые популярные направления для отдыха на новогодние праздники

В новогодние праздники российские туристы чаще всего выбирают курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Москву и Подмосковье. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Фото: ПАИ

На Кавказские Минеральные Воды приходится 27 % всех бронирований на новогодние каникулы, на курорты Краснодарского края – 24 %, а на Москву и Подмосковье – 8 %.

Среди экскурсионных направлений популярны Великий Устюг, города Золотого кольца и Карелия. Любители горных лыж выбирают горный кластер Сочи и Архыз.

Стоимость отдыха зависит от направления и продолжительности поездки. Десять дней в трёхзвёздочном санатории Кавказских Минеральных Вод для двух взрослых и ребёнка обойдутся минимум в 132,3 тысячи рублей. Неделя в Сочи на новогодние праздники стоит от 85,2 тысячи рублей на семью.

В Анапе семидневный отдых начинается от 78,6 тысячи рублей, в Геленджике – от 66,7 тысячи рублей. Поездка в Подмосковье на три ночи обойдётся минимум в 50,7 тысячи рублей.

Для тех, кто планирует провести праздники в городе, туроператор приводит следующие цены на проживание в трёхзвёздочных отелях с завтраками: в Москве – от 27,4 тысячи рублей за три ночи, в Санкт-Петербурге – от 21,5 тысячи рублей.

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Названы самые популярные направления для отдыха на новогодние праздники

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