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Общество

В Кунье до конца следующего года планируют сделать тротуар на улице Дзержинского

Вопрос строительства тротуара на региональном участке улицы Дзержинского в посёлке Кунья будет решён в следующем году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Главный редактор газеты «Пламя» Алексей Николаев рассказал, что на муниципальном отрезке улицы Дзержинского тротуар был построен более десяти лет назад. В этом году там также реализовали инициативный проект по модернизации освещения. Однако на региональном участке от моста через реку Лусню до южной части посёлка ситуация иная.

«Пешеходам, в том числе детям, идущим в школу, приходится где-то километр или полтора километра идти по обычной дороге, что не совсем безопасно. Можно что-то сделать?» – спросил журналист.

«Можно. Автодорога находится на балансе у «Псковавтодора», у министерства транспорта и дорожного хозяйства региона этот вопрос на контроле. В следующем году тротуар должны сделать. Его не отремонтировать в рамках текущих работ по содержанию дорог, это отдельный проект. Думаю, что до конца следующего года сделают», – отметил губернатор.

Фото: ПАИ

Напомним, в 2015 году на муниципальном участке улицы был построен тротуар протяжённостью 1 140 метров – от железнодорожного переезда до моста через реку Лусню, а также небольшой участок вдоль домов № 29 и 31.

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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