Небольшой дождь ожидается в Псковской области 29 октября

15:02, 28 октября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 октября. Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть западный ветер со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём будет от +6 до +11 градусов. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове ночью существенных осадков не ожидается, а днём возможен небольшой дождь. Температура ночью ожидается от +4 до +6 градусов, днём будет от +9 до +11 градусов.

Ранее стало известно, когда жителям Псковской области ждать первого снега.