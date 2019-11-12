Свинина подешевела в России

15:01, 12 ноября 2019, ПАИ

В России снизились отпускные цены на свинину, сообщает РБК со ссылкой на крупнейших производителей.

Так, группа «Черкизово» отметила, что цены на их продукт к октябрю составили 86,6 рубля за килограмм. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У холдинга «Русагро» свинина подешевела до 77,6 рубля. Это в среднем на 23% ниже, чем во втором квартале текущего года, за девять месяцев — на 14%.

Также снижение цен подтвердили в национальном союзе свиноводов. По их данным, в среднем по стране цены на свинину стали ниже на 7-8%.

Однако снижение стоимости свинины пока не слишком отразилось на рознице. По данным Росстата, в октябре килограмм свиного мяса на кости стоил в магазинах в среднем 269,4 рубля, что лишь на 1% дешевле, чем годом ранее.