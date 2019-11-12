Демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма разрешили в России

14:48, 12 ноября 2019, ПАИ

Государственная дума России приняла во втором и основном чтении законопроект, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма, 12 ноября, пишет ТАСС.

Соответствующие изменения вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах.

Парламентарии предлагают установить, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации фашистской символики, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма». Аналогичную поправку планируется внести в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Отмечается, что поправками ко второму чтению утвердили более широкую трактовку, поскольку в законопроекте в редакции первого чтения было конкретизировано, что речь идет об использовании свастики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями - при обязательном условии «осуждения нацизма и экстремизма и формирования негативного отношения к этой идеологии».