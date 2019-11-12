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Общество

Школьникам хотят разрешить сдавать ЕГЭ в режиме онлайн

Российским школьникам в будущем хотят разрешить сдавать единый государственный экзамен в режиме онлайн. Соответствующая идея уже прорабатывается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

По его словам, сдача ЕГЭ онлайн имеет ряд преимуществ, но ведомство должно проработать технологию, чтобы в будущем она не давала сбоев. Сергей Кравцов также заметил, что при такой системе часть работ можно будет сдать онлайн и потом при необходимости сдать вторую часть письменно.

Глава Рособрнадзора отметил, что такая технология появится тогда, когда ведомство будет на 100% уверено, что это работает. При этом он заметил, что система сдачи ЕГЭ онлайн не должна вернуть тестовые задания с механическим выбором правильного ответа.

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