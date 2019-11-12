Ввести круговое движение на перекрестке улиц Некрасова и Маркса предложили в Пскове

16:16, 12 ноября 2019, ПАИ

В Пскове активисты движения «Убитые дороги» предложили оборудовать мини-кольцевое движение на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса. Об этом сообщается в группе «Убитые дороги Псков» в социальной сети в «ВКонтакте».

Общественники подготовили схему проекта и представили его на широкое обсуждение. В частности, они отмечают, что в центр перекрестка можно вписать круг диаметром 7 метров и сохранить достаточную ширину полос.

По их мнению, оборудование кругового движения дешевле установки светофора. «Его можно обустроить с помощью водоналивных блоков, дорожных столбиков или разметки, плюс - установка дорожных знаков и нанесение разметки», - заметили общественники и добавили, что такой подход к решению вопроса в отличие от светофора будет работать в режиме «24/7».

Для сравнения активисты привели информацию, что установка светофора на Рижском проспекте, 31 обойдется бюджету в 926 тысяч рублей.

В сентябре в эфире проекта ПАИ-live начальник ГИБДД по Пскову Владимир Папорт сообщил, что на улице Леона Поземского после реконструкции будут созданы три круга для организации движения транспорта.