Пешеходную дорожку вдоль улицы Инженерной реконструировали в Пскове

17:06, 12 ноября 2019, ПАИ

В Пскове реконструировали пешеходную дорожку вдоль улицы Инженерной от конечной остановки автобуса №3 до улицы Крупской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, качество выполненных работ 12 ноября проверил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

Депутат вместе с представителями подрядчика осмотрел пешеходную дорожку и заметил, что необходимо благоустроить прилегающую территорию: засыпать грунтом, убрать крупный строительный мусор. По его словам, как только все работы по благоустройству будут выполнены, будет подписан акт приёмки.

«В этом году удалось заложить в бюджет средства на полную реконструкцию этого тротуара, но похожих историй очень много как на моем округе, так и в целом в городе. Сейчас внимание больше приковано к ремонту автомобильных дорог, а тротуары и пешеходные дорожки отходят на второй план. Но я считаю, их благоустройство должно являться не меньшим приоритетом», - отметил Денис Иванов.

Жители округа ранее обращались к депутату с просьбой реконструировать данную пешеходную дорожку, так как она находилась в плачевном состоянии и с момента создания ни разу не ремонтировалась. К тому же данный тротуар является единственным путём для горожан от автобусной остановки до жилых домов.

На полную реконструкцию тротуара были заложены средства в городском бюджете на 2019 год из «депутатского» фонда. Всего на ремонт пешеходной дорожки были выделены 990 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик снял старое покрытие и уложил новое.