В ноябре-феврале налоговики будут работать в одном из торговых центров Пскова

18:19, 12 ноября 2019, ПАИ

С ноября 2019-го по февраль 2020 года специалисты налоговой инспекции будут проводить встречи с горожанами в одном из торговых центров Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области, выезды по информированию налогоплательщиков запланированы в ТК «Лента» на Рижском проспекте по пятницам с 14:00 до 16:00.

Аналогичное мероприятие уже состоялось: в торговом центре установили «мобильный офис», где все желающие могли воспользоваться сервисами «Узнай свою задолженность» и «Уплати налоги». Горожане смогли получить информацию о начисленных платежах за 2018 год и имеющейся задолженности за предыдущие периоды, узнать о льготах по имущественным налогам для физических лиц.

Кроме того, по желанию посетители гипермаркета могли получить от сотрудников инспекции распечатанные квитанции. 21 псковичу выдали платежные документы на погашение задолженности на общую сумму 5,2 тыс. рублей. Ещё 15 налогоплательщиков получили квитанции на 10,2 тыс. рублей на оплату начисленных налогов за 2018 год посредством «Единого платежа».

Также специалисты рассказали псковичам о сроках предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и возможностях её подачи через сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» в интернете. Граждан проконсультировали, как подключиться к данному сервису и какие преимущества он дает.