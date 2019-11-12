Объявлен сбор средств в помощь пострадавшему в ДТП под Псковом велосипедисту Сергею Блинову

17:28, 12 ноября 2019, ПАИ

В социальных сетях объявлен сбор средств в помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии под Псковом велосипедисту Сергею Блинову, сообщили Псковскому агентству информации его друзья.

Авария произошла 19 апреля в районе деревни Моглино Псковского района. Автомобиль Opel протаранил колонну из четырёх велосипедистов, которая двигалась по краю проезжей части в сторону Пскова. Одним из велосипедистов был Сергей Блинов.

Пострадавший впал на несколько месяцев в кому, но сумел выбраться. Отмечается, что травмы Сергея Блинова относятся к первой группе инвалидности. Сейчас он является недееспособным.

«Сегодня ему требуется восстановление, а также курс реабилитации в Москве. Шанс вернуть Сергея к нормальной жизни еще есть, но в ближайший год нельзя терять возможности и время. Требуются небольшие деньги, но ему и его близким их негде взять. Один день реабилитации стоит 2 тыс. 500 рублей. Чтобы пройти весь курс требуется около 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Блинов потерял свой бизнес из-за данной аварии, а его супруга была вынуждена бросить работу, чтобы помогать мужу в быту и реабилитации.

«Сергей всегда помогал людям и был очень добрым человеком, вел здоровый образ жизни. Теперь помощь нужна ему», — добавили организаторы сбора средств.

Средства можно перевести на карту Сбербанка супруге пострадавшего — Татьяне Дмитриевне Блиновой. Карта привязана к номеру телефона +79210005464.