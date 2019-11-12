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Общество

Новый тариф на вывоз мусора в Псковской области будет установлен на 3 года

Новый тариф на вывоз мусора в Псковской области будет установлен на 3 года. Об этом сообщил директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст в эфире «Радио России» 12 ноября.

Сергей Пайст рассказал, что тариф состоит из транспортирования отходов, их размещения на полигонах, налогов и иных расходов, связанных с деятельностью регоператора. По его словам, стоимость транспортирования занимает больше половины величины тарифа, она формируется на торгах. Ранее тариф на вывоз ТКО был установлен на год, на данный момент тарифное регулирование будет сформировано на три года. «Торги уже проводятся», - отметил Сергей Пайст.

Он добавил, что в тариф на 2020 год будет заложено обновление контейнерного парка, планируется закупить 600 контейнеров. При этом директор «Экопрома» заметил, что регоператор уже закупил 5 тысяч контейнеров. «Но мы будем и дальше ставить контейнеры и реагировать на проблемные участки и точки», - заверил он.

Директор «Экопрома» отметил, что в среднем по стране тариф на вывоз мусора составляет 120 рублей с человека, в Псковской области – он менее 94 рублей.

Сергей Пайст рассказал, что в некоторых регионах органы местного самоуправления самостоятельно покупают контейнеры и устанавливают их на площадки, внесенные в реестр. Он также отметил поселок Ямм Гдовского района, где в этом году появились две новые контейнерные площадки, причем волость занялась этим вопросом самостоятельно.

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