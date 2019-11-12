В Пскове провели общественную защиту претендующих на президентские гранты проектов НКО

18:30, 12 ноября 2019, ПАИ

В Пскове прошла общественная защита проектов в рамках их подготовки для соискания президентских грантов в 2020 году. Такая работа организована по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона.

Члены проектного офиса «Команда 2018» и руководители общественных организаций, уже имеющих опыт получения таких грантов, обучают авторов будущих проектов, помогают в составлении документов. Одним из этапов такой работы стала общественная защита, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов подчеркнул, что заявки на первый конкурс 2020 года Фонда президентских грантов принимаются до 25 ноября, и задача участников мероприятия еще раз проговорить детали будущих проектов.

«Оценить глубоко вашу проектную заявку мы не можем, но экспресс-анализ даст вам возможность понять, что необходимо улучшить», - добавил он.

В рамках защиты эксперты из числа представителей проектного офиса и администрации Псковской области дадут оценку и рекомендации по доработке материалов. Как отметил Алексей Кириллов, «правильно составленная заявка — это половина успеха».

Среди представленных были проекты по вопросам сбережения здоровья населения, патриотического воспитания, развития территорий и многие другие.