0
18:02
Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы
17:28
Объявлен сбор средств в помощь пострадавшему в ДТП под Псковом велосипедисту Сергею Блинову
16:52
Объявлен конкурс проектов памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для Идрицы
16:34
Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора
16:16
Ввести круговое движение на перекрестке улиц Некрасова и Маркса предложили в Пскове
15:10
Опочецкий мастер по металлу Роман Кириллов поборется за «Народное признание - 2019»
12:54
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
Еще новости
Общество

В Пскове провели общественную защиту претендующих на президентские гранты проектов НКО

В Пскове прошла общественная защита проектов в рамках их подготовки для соискания президентских грантов в 2020 году. Такая работа организована по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона.

Члены проектного офиса «Команда 2018» и руководители общественных организаций, уже имеющих опыт получения таких грантов, обучают авторов будущих проектов, помогают в составлении документов. Одним из этапов такой работы стала общественная защита, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов подчеркнул, что заявки на первый конкурс 2020 года Фонда президентских грантов принимаются до 25 ноября, и задача участников мероприятия еще раз проговорить детали будущих проектов.

«Оценить глубоко вашу проектную заявку мы не можем, но экспресс-анализ даст вам возможность понять, что необходимо улучшить», - добавил он.

В рамках защиты эксперты из числа представителей проектного офиса и администрации Псковской области дадут оценку и рекомендации по доработке материалов. Как отметил Алексей Кириллов, «правильно составленная заявка — это половина успеха».

Среди представленных были проекты по вопросам сбережения здоровья населения, патриотического воспитания, развития территорий и многие другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы
12 ноября 2019
Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы
Объявлен сбор средств в помощь пострадавшему в ДТП под Псковом велосипедисту Сергею Блинову
12 ноября 2019
Объявлен сбор средств в помощь пострадавшему в ДТП под Псковом велосипедисту Сергею Блинову
Объявлен конкурс проектов памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для Идрицы
12 ноября 2019
Объявлен конкурс проектов памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для Идрицы
Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора
12 ноября 2019
Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора
Ввести круговое движение на перекрестке улиц Некрасова и Маркса предложили в Пскове
12 ноября 2019
Ввести круговое движение на перекрестке улиц Некрасова и Маркса предложили в Пскове
Опочецкий мастер по металлу Роман Кириллов поборется за «Народное признание - 2019»
12 ноября 2019
Опочецкий мастер по металлу Роман Кириллов поборется за «Народное признание - 2019»
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
12 ноября 2019
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды
12 ноября 2019
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды

Идет загрузка...