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Общество

Почти 250 тысяч рублей сэкономила Псковская область благодаря закупкам на «Портале поставщиков»

Благодаря закупкам на «Портале поставщиков» Псковская область сэкономила почти 250 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, заказчики работают в данной системе уже в течение 3-х месяцев.

Всего на «Портале поставщиков» было проведено более 100 процедур по определению подрядчика или исполнителя. Общая сумма заключенных контрактов составила свыше 6,5 млн рублей. Закупки в рамках федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд проводились организациями культуры, образования и другими государственными или муниципальными учреждениями.

Отмечается, что раньше заказчики осуществляли малые закупки напрямую у единственного поставщика без проведения торгов и, как следствие, без экономии. Автоматизированная система «Портал поставщиков» предоставляет инструментарий для реализации неконкурентных закупок у единственного поставщика на конкурентной основе, добавили в пресс-службе.

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