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Общество

Снегоболотоход стоимостью около полумиллиона рублей украли в Гдовском районе

Снегоболотоход стоимостью 400 тысяч рублей украли в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

Кража произошла в деревне Низовицы Самолвовской волости 10 ноября с 17:00 до 18:00. Транспортное средство модели CAN-AM Outlander Max XT 650EFI располагалось в незапертом гараже одного из частных домовладений.

Следователи ОМВД России по Гдовскому району возбудили уголовное дело пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас силами участковых и оперуполномоченных местной полиции ведутся поиски похищенного снегоболотохода, оперативно-розыскные мероприятия направлены и на установление подозреваемого.

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