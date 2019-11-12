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Общество

Контроль за тратой средств на реставрации в музеях-заповедниках ужесточило Минкультуры

Надзор над реализацией выделенных из департаментов средств на реставрационные работы в музеях-заповедниках ужесточило Министерство культуры России. Как пишет ТАСС, об этом сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова.

«Я знаю, что по всем объектам, которые я курирую, контроль делается с шагом в две недели. Это частый контроль. Это не контроль через полгода. Контроль ужесточили, все стало строже», - подчеркнула она.

По словам Аллы Маниловой, за распределением средств на реставрацию должен следить, в первую очередь, директор непосредственно на месте, а не региональная дирекция Министерства культуры.

«У этих директоров другая философия руководства музеем, они хозяева той территории, которой занимаются. В этом смысле таким директорам целесообразно, чтобы они постепенно наращивали структуру музея и предусматривали некоторые службы у себя, в том числе и надзорные. И сам директор должен смотреть, идет у него стройка или реставрация», - приводит ее слова издание.

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