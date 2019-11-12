Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковского лицея

20:52, 12 ноября 2019, ПАИ

Мастер-класс по воркауту провели для учащихся профессионального лицея №14 в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч, мероприятие прошло в рамках 2-го этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», которую проводит управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Полицейские рассказали об опасности наркотических средств и психотропных веществах, а представители псковского воркаут-движения показали школьникам элементы уличной силовой гимнастики.

Кроме этого, ребята узнали о плюсах здорового образа жизни. По мнению Виталия Дидыча, подобные встречи являются отличной профилактикой употребления запрещённых веществ, а при содействии движения Street Workout профилактическое мероприятие становится ещё более эффективным.