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Общество

«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

Четыре новых истребителя Су-35С получила на вооружение пилотажная группа «Русские витязи». Как пишет РИА Новости, самолеты уже прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье.

«Самолет очень легкий в пилотировании, очень легкий. Даже если взять по усилиям для летчика - самолет, наверное, самый легкий, на котором мне приходилось летать. А то, что он имеет широкие возможности, вы сами все прекрасно знаете, видели на авиасалонах», - отметил командир Центра показа авиационной техники полковник Андрей Алексеев.

Он не исключает, что с появлением новой машины в парке «витязей» их арсенал пополнится новыми фигурами высшего пилотажа. «Самолет прекрасный, мы будем его планомерно осваивать. Я думаю, что-то, конечно, придумаем», - добавил Андрей Алексеев.

Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.

В сентябре 2018 года «Русские витязи» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в небе Пскова. Интервью ПАИ с командиром пилотажной группы Сергеем Щегловым можно почитать здесь>>>

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