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Общество

Материнская и младенческая смертность снизилась в России

Материнская и младенческая смертность в России снизилась на 56% и 40% соответственно за 10 лет, сообщается в докладе министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

«Созданы 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56 и 40% соответственно за 10 лет, до одних из низких в мире показателей», - говорится в докладе.

Отмечается, что в настоящее время в России работают более 1,2 тыс. ангионеврологических и кардиологических сосудистых центров, а также 1,5 тыс. травмацентров, что позволило снизить с 2008 года смертность от инсультов и комбинированных травм более чем в 2 раза, а от инфарктов миокарда – на 18%.

В докладе министра акцентируется внимание на том, что в России уделяют развитию комплексной профилактики. Это позволило за 10 лет снизить заболеваемость туберкулёзом в 2 раза, а смертность – в 3 раза. До 57% выросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Кроме этого, в докладе указывается, что с 2021 года санитарная авиация заработает на всей территории России.

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