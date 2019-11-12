Рабочий день сократили для жительниц сельской местности в России

22:21, 12 ноября 2019, ПАИ

Закон о сокращенном рабочем дне для трудящихся в сельской местности женщин подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 12 ноября.

Отмечается, что документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

Как пишет ТАСС, данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Государственной думой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.

Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.