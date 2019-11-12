Минпромторг поддержал введение маркировки драгметаллов, камней и изделий

22:41, 12 ноября 2019, ПАИ

Министерство промышленности и торговли России выступило за введение маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них, пишет ТАСС.

«В целом, Минпромторг России поддерживает введение маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них», - приводит издание сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Минпромторг вместе с Минфином разрабатывают подходы к интеграции государственной информационной системы контроля за оборотом драгметаллов, камней и изделий из них на всех этапах их оборота и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, в рамках правительственного поручения.

Вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что обязательная маркировка искусственных алмазов позволит защитить спрос на натуральные камни, разделив эти рынки.