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Общество

Водоснабжение в деревне Ясски Дедовичского района восстановили по требованию прокуратуры

Водоснабжение в деревне Ясски Дедовичского района восстановили по требованию прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что подачу холодной воды населению в деревне прекратили в связи с наличием задолженности за предоставление услуг по водоснабжению перед СПК имени «Кирова». Однако, районная администрация мер по надлежащей организации водоснабжения не приняла, а эксплуатируемая СПК имени «Кирова» водонапорная башня, посредством которой осуществляется водоснабжение, является бесхозяйной.

Прокурор района в адрес главы муниципалитета и председателя СПК имени «Кирова» внес представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время нарушения закона устранены, холодное водоснабжение населенного пункта восстановлено, добавили в ведомстве.

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