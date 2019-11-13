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Общество

На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом

Фото Ульяны Ловыгиной

По требованию псковского природоохранного межрайонного прокурора суд обязал снести незаконно построенный блочный жилой дом на острове имени Белова в акватории Псковского озера, сообщили Псковскому агентству информации в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.

Отмечается, что на территории памятников природы, к которым и относится остров имени Белова, запрещено строительство новых зданий и сооружений. Поэтому псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к собственнику жилого дома, чтобы признать возведенную постройку самовольной. 

Псковский районный суд в полном объеме согласился с доводами прокурора. Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции признала законным и оставила без изменения. Теперь собственнику самовольной постройки предстоит ее снести, провести очистку земельного участка и его рекультивацию за свой счет.

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