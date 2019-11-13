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Общество

Штрафы за хулиганство предлагают увеличить в России в пять раз

В России прорабатывают новую редакцию кодекса об административных правонарушениях (КоАП). После изменений некоторые положения вынесут в отдельные главы, а штрафы за хулиганство планируют поднять в пять раз, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников заседания в аналитическом центре правительства.

Отмечается, что вариант документа предварительный и еще будет обсуждаться. Однако в новую редакцию КоАП могут включить главу о правонарушениях, касающихся посягательств на избирательные права. Сейчас они указаны в пятой главе.

Мелкое хулиганство теперь будет подразумевать не только нецензурную брань, но и любые другие действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу. В частности, к ним будут относить и справление нужды в общественном месте. Штрафы за подобные нарушения планируют увеличить до 3-5 тысяч рублей. Сейчас они составляют – 500-1000 рублей.

При этом планируется конкретизировать список общественных пространств. По новым нормам к ним будут относиться улицы, транспортные магистрали, парки и скверы, аэропорты, вокзалы и прилегающие к ним территории. Также общественным пространством будут считаться жилые микрорайоны, подъезды, лифты, чердаки, подвалы и крыши жилых домов.

Также планируется внести и другие изменения, всего в обновленной версии КоАП количество глав вырастет с 16 до 35.

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