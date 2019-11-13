9 млн евро не хватило Латвии на обустройство забора на границе с Россией

10:14, 13 ноября 2019, ПАИ

9 млн евро не хватило министерству внутренних дел Латвии на окончание обустройства пограничной полосы на границе с Россией, пишет латвийское информационное агентство LETA.

Отмечается, что обустройство пограничной полосы на всей 283-километровой границе Латвии с Россией является приоритетом национального и европейского уровня. Но из необходимых 10,293 млн евро выделено до сих пор только 1,158 млн евро, то есть 11% от требуемой суммы.

В настоящее время в Алуксненском крае на участке границы длиной в 45,3 км на 33 км оборудована патрульная тропа и на 24,9 км построен забор.

Прогнозы Государственной пограничной охраны на 2019-2020 год подтверждают, что в Алуксненском крае и на всей границе сохраняется высокий риск контрабанды и нелегальной иммиграции, поэтому выделение средств на обустройство государственной границы значительно уменьшило бы этот риск.

Из российских регионов с Латвией граничит только Псковская область.