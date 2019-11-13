Великолучанка опустошила сейфы организации, где была стажёром

10:16, 13 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках 19-летняя местная жительница украла 25 тысяч рублей из офисных сейфов одной из организаций, в которой она была стажером. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушка похитила деньги из сейфов организации, находящихся на улице Вокзальной и Дьяконова. Из первого сейфа она украла 20 тысяч рублей, из второго – 5 тысяч рублей.

Представители организации обратились за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемую в кражах, она дала признательные показания. По данному факту возбуждены уголовные дела, проводится расследование.