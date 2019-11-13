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Общество

2,5 млн рублей из семейного сейфа потратил юный москвич на развитие Telegram-канала

2,5 млн рублей похитил несовершеннолетний житель Москвы на развитие Telegram-канала. Как пишет ТАСС, мать ребенка обратилась с заявлением в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности мужчину, который в течение 3-х месяцев вводил в заблуждение ее несовершеннолетнего сына.

Заявительница пояснила, что у нее с мужем в сейфе были накопления в размере 2 млн 515 тысяч рублей, а 12 ноября она их не обнаружила. По словам ее сына, в августе он познакомился в социальной сети с молодым человеком, который предложил ему создать свой канал в Telegram и самостоятельно зарабатывать деньги.

Поскольку для запуска и рекламы канала были необходимы средства, начиная с сентября несовершеннолетний стал периодически передавать своему новому знакомому различные суммы из семейного сейфа, лично или переводом на его банковскую карту. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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