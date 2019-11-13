Сбежавший в Эстонию житель Гдова ждёт выдворения в Россию

10:32, 13 ноября 2019, ПАИ

Сбежавший на угнанной лодке в Эстонию житель Гдова Станислав Никитин ждёт выдворения в Россию, сообщает rus.postimees.ee. На данный момент россиянин находится в центре для беженцев в деревне Вягева в Йыгевамаа.

В июне мужчина угнал лодку с базы отдыха вблизи места, где Нарва вытекает из Чудского озера. Он пересек пограничную реку и сдался эстонским пограничникам.

Станислав Никитин рассказал, что родился в поселке лесорубов Черновское в нескольких километрах от Нарвского водохранилища. С 12 лет начал ходить на охоту в местные леса. С наступлением совершеннолетия Станислава Никитина призвали в армию, где он окончил сержантскую школу, но попал в психиатрическую больницу, откуда отправился домой с диагнозом «вялотекущая шизофрения». В 90-х годах диагноз был снят.

По словам Станислава Никитина, с тех пор он стал заниматься изобличением коррупции, регулярно сообщал в милицию о своих подозрениях на воровство и взяточничество.

Параллельно он работал в охране различных коммерческих структур.

После Станислав Никитин занялся продажей леса и переехал в город Гдов. «В Псковской области в 90-е было тихо, спокойно, бандитов, вроде, не было. И я решил переехать туда. Но это спокойствие оказалось ложным», - заявил он и напомнил о нескольких резонансных преступлениях. К примеру, в 2009 году в результате взрыва гранаты погибли начальник милиции Гдова и местный криминальный авторитет.

Во время проживания в Гдове мужчина продолжал поиски коррупционеров, жаловался на многих чиновников в полицию, ФСБ и прессу. В начале 2019 года Станислав Никитин был задержан пьяным за рулем, суд лишил его водительского удостоверения. После этого он решил бежать в Эстонию.

Однако Евросоюзом он тоже разочаровался, так как везде подозревает коррупцию и считает, что кто-то ворует выделяемые на содержание беженцев деньги.

Станислав Никитин получает пособие в размере 150 евро, жилье ему предоставляют бесплатно. Продукты, экскурсии и другие услуги он вынужден оплачивать самостоятельно.

Пострадавшим от политического преследования его не признали, поэтому мужчине грозит депортация. Кроме того, Станислава Никитина могут привлечь к ответственности за угон лодки и незаконное пересечение границы.