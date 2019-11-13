Нового члена Общественной палаты ищут в Псковской области

10:44, 13 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области объявлен отбор кандидатов для избрания члена действующего состава Общественной палаты региона. Одно из мест в палате стало вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий члена палаты Александра Ефимова, которое было утверждено на 36-й сессии Псковского областного Собрания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, приём предложений о выдвижении кандидатов продлится до конца ноября.

Для регистрации кандидата в Псковское областное Собрание подаются протокол общего собрания общественной организации, которое приняло решение о выдвижении кандидата, и устав организации, документы со сведениями о кандидате и его личное заявление о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты, справка об отсутствии непогашенной судимости.

Нового члена Общественной палаты изберут на сессии Псковского областного Собрания тайным голосованием.

Всего в Общественную палату Псковской области входят 36 человек. 12 членов палаты утверждает губернатор, ещё 12 избирают на сессии регионального парламента, оставшихся – сами члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.