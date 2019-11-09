Словарь «Сами с усами» преподавателей ПсковГУ вошёл в шорт-лист премии «На благо мира»

13:22, 13 ноября 2019, ПАИ

Словарь «Сами с усами» преподавателей Псковского государственного университета Елены Рогалёвой и Татьяны Никитиной вошёл в шорт-лист премии «На благо мира» в номинации «Познавательная литература». Об этом Псковскому агентству информации сообщила Елена Рогалёва. «От всего сердца благодарим всех и каждого за то, что голосовали, переживали и поддерживали нас в конкурсе за доброту в искусстве «На благо мира-2019», - отметила она.

Всего в конкурсе участвовали порядка 1500 творческих работ в различных номинациях. В категории «Познавательная литература» были представлены 64 издания.

После голосования на сайте конкурса, начали работу членю экспертного совета, которым 15 ноября предстоит определить победителя из числа финалистов. В жюри входят 13 экспертов, в числе которых певица Любовь Казарновская, композитор Григорий Гладков, актёр Александр Михайлов, телеведущая Лариса Вербицкая.

Призовой фонд премии превышает 3 млн рублей. Церемония награждения победителей намечена на декабрь.

Фразеологический словарь «Сами с усами» был издан в 2017 году Издательским Домом Мещерякова (Москва). Тогда же книгу презентовали на Международной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы.

Словарь создан для младших школьников и детей среднего школьного возраста. В увлекательной форме он знакомит детей с историей происхождения часто используемых русских фразеологизмов.