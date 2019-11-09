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Культура

Реставрацию 29 памятников Псковской области планируется включить в программу Минкульта

Реставрацию 29 объектов культурного наследия Псковской области планируется включить в программу Министерства культуры России. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева в интервью ГТРК «Псков» 12 ноября.

Вице-губернатор рассказала, что все 29 объектов расположены в районах, которые определены в качестве точек роста. Ранее их реставрация была включена в индивидуальную программу социально-экономического развития Псковской области. На проведение работ предусматривались 20 млрд рублей. Однако, пояснила вице-губернатор, было принято решение исключить это направление из программы развития региона с последующим включением в программу Минкульта.

В числе памятников, реставрация которых запланирована, значится ансамбль Псковского кремля, комплекс крепостных сооружений Окольного города. Два объекта из перечня включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, три являются особо ценными объектами культурного наследия народов России, уточнила Нинель Салагаева.

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