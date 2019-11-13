Арест автомобиля вынудил псковича оплатить почти 200 тысяч рублей долга

12:34, 13 ноября 2019, ПАИ

Арест автомобиля вынудил жителя Псковского района оплатить 190 тысяч рублей задолженности перед псковской организацией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Поскольку добровольной оплаты долга не последовало, исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в региональное УФССП России. Судебный пристав-исполнитель сначала запретил регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику автомобиля, но пскович заплатил лишь 10 тысяч рублей в счет долга. А затем автомобиль должника арестовали.

В связи с тем, что задолженность полностью погашена, все ограничения и запреты с его автотранспортного средства сняли.