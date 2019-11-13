Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»

13:28, 13 ноября 2019, ПАИ

Почти 800 тысяч рублей направили на возмещение затрат на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Псковской области. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на пресс-конференции 13 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев напомнил, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были выделены 5 млн рублей для поддержки социально незащищенных категорий граждан по компенсации части затрат на покупку цифровой приставки и приемной антенны.

На сегодняшний день выплачены 794 компенсации на общую сумму 783 тысячи рублей. Приобретены около 20 тысяч приставок, без учета розничной торговли. Также куплены порядка 4,5 тысяч телевизоров. Денис Матвеев отметил работу Почты России, которая доставляла оборудование. Он уточнил, что жители региона по-прежнему могут обратиться на Почту России по данным вопросам.

Аналоговый телевизионный сигнал отключили в Псковской области 14 октября. На смену ему пришло цифровое телевидение.