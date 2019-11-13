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Общество

Результаты опроса: Псковичам не хватает контейнеров для раздельного сбора мусора

Читатели Псковского агентства информации ответили на вопрос о том, сортируют ли они мусор. Опрос прошёл в официальной группе ПАИ в социальных сетях.

Большая часть тех, кто принял участие в опросе, заявили, что были бы рады заняться сортировкой отходов, но не хватает контейнеров для раздельного сбора мусора. Такой вариант ответа выбрали 60,98% опрошенных.

19,1% участников опроса сообщили, что всегда отделяют пластик от стекла. Такое же количество пользователей уверено, что сортировкой отходов должны заниматься мусоросборщики.

В комментариях псковичи могли поделиться своим опытом в сортировке отходов. Один из пользователей сообщил, что всегда разделяет пластик, стекло, бумагу, металл и остатки пищи. По его словам, это позволяет выносить мусорное ведро примерно раз в две недели, и из него не пахнет. «Пластик выкидываем в сетку во дворе. Стекло, бумагу и металл копим в контейнере на балконе, а как накопится много относим во двор около «Шайбы», там есть сетка со стеклом. Бумагу в пункт макулатуры, а железо в пункт металлолома. Еще остатки пищи, очистки, огрызки и т.д складываем в герметичный контейнер и тоже храним на балконе, потом отвозим в компост на даче. В итоге мусорное ведро выносим примерно раз в две недели, из него не воняет и мошек нет», - написал горожанин.

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