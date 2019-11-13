«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО

14:47, 13 ноября 2019, ПАИ

Однокомнатная квартира в доме №23/17 на улице Народной в Пскове стоимостью 4,6 млн рублей заняла пятое место в рейтинге самых дорогих «однушек» на вторичном рынке жилья в Северо-Западном федеральном округе, сообщили Псковскому агентству информации в ЦИАН.

Площадь квартиры составляет 48 квадратных метров. Она отремонтирована, в отделке жилых помещений упор сделан на классические мотивы. При желании покупателю будет оставлена мебель и техника.

На четвертом месте находится однокомнатная квартира на улице Домны Каликовой в Сыктывкаре (Коми) стоимостью 5,5 млн рублей. Ее площадь — 45 квадратных метров. В квартире дорогая отделка в классическом стиле.

Третью позицию в рейтинге занимает «однушка» в элитном жилом комплексе «Омега Хаус» в Архангельске на берегу Северной Двины. Стоимость 52-х квадратных метров — 6 млн рублей.

На втором месте находится однокомнатная квартира площадью 74,2 квадратных метра в закрытом поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области. Цена — 7,4 млн рублей.

Лидер рейтинга находится на Калининградском проспекте в Светлогорске. Квартира стоимостью 7,9 млн рублей расположена в доме, стоящем на берегу Балтийского моря. В квартире площадью 46 квадратных метров выполнена дизайнерская отделка в современном стиле, она полностью меблирована и готова к проживанию: покупателю останется все, вплоть до столового сервиза Villeroy&Boch.