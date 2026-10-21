Более 20 тонн торфа не пропустили через границу в Псковской области

19:54, 21 октября 2026, ПАИ

Партию торфа не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пункте карантина растений «Долосцы» в Себежском районе государственный инспектор провёл документарный контроль партии торфа весом 21,1 тонны.

Было установлено, что в фитосанитарном сертификате содержатся изменения или дополнения, не заверенные уполномоченным органом, выдавшим документ. На этом основании фитосанитарный сертификат признан не подтверждающим соответствие растительной продукции единым карантинным требованиям.

Ввоз торфа на территорию России запрещён, оформлен его возврат в Белоруссию.