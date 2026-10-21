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Общество

Зону ожидания обустраивают рядом со школой в Новоржевском районе

Работы по обустройству зоны ожидания идут рядом со школой в Новоржевском районе. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова в своём канале в MAX.

  • Зону ожидания обустраивают рядом со школой в Новоржевском районе
    Фото: Канал главы Новоржевского муниципального округа Любовь Трифоновой
  • Зону ожидания обустраивают рядом со школой в Новоржевском районе
    Фото: Канал главы Новоржевского муниципального округа Любовь Трифоновой
  • Зону ожидания обустраивают рядом со школой в Новоржевском районе
    Фото: Канал главы Новоржевского муниципального округа Любовь Трифоновой

Уже уложен бордюр, ведётся укладка плитки. По словам главы округа, территория станет удобной, аккуратной и безопасной для детей и родителей.

Проект реализуется в рамках программы ТОС. Любовь Трифонова отметила, что это ещё одно подтверждение важности совместной работы жителей и администрации. Она поблагодарила всех, кто помогает делать округ лучше.

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Зону ожидания обустраивают рядом со школой в Новоржевском районе

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