Зону ожидания обустраивают рядом со школой в Новоржевском районе

19:58, 21 октября 2026, ПАИ

Работы по обустройству зоны ожидания идут рядом со школой в Новоржевском районе. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова в своём канале в MAX.



Фото: Канал главы Новоржевского муниципального округа Любовь Трифоновой



Фото: Канал главы Новоржевского муниципального округа Любовь Трифоновой



Фото: Канал главы Новоржевского муниципального округа Любовь Трифоновой





Уже уложен бордюр, ведётся укладка плитки. По словам главы округа, территория станет удобной, аккуратной и безопасной для детей и родителей.

Проект реализуется в рамках программы ТОС. Любовь Трифонова отметила, что это ещё одно подтверждение важности совместной работы жителей и администрации. Она поблагодарила всех, кто помогает делать округ лучше.