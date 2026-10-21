Цены на билеты в автобусах вырастут в Псковской области с ноября

20:01, 21 октября 2026, ПАИ

Тарифы на оплату проезда пассажиров и провоз багажа на регулярных муниципальных автобусных маршрутах в районных центрах Псковской области изменятся с 1 ноября. Соответствующий приказ регионального министерства тарифов и энергетики опубликован на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

С 1 ноября в Великих Луках стоимость проезда в автобусе составит 42 рубля, в Бежаницах, Дедовичах, Дно, Новосокольниках, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже, Стругах Красных – 37 рублей, в Невеле – 38 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября также вырастет цена на проезд в Пскове.