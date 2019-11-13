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Общество

Вышел в свет свежий номер псковского спецвыпуска «Я – первоклассник»

Фото Дарьи Хватковой

Вышел в свет спецвыпуск газеты «Псковская правда» «Я – первоклассник». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, первоклассники Псковской области получат в подарок экземпляр газеты, в котором смогут найти свои фото и фото своих друзей-первоклашек.

По итогам конкурса, на который были поданы более 70 заявок, обложку издания украсила фотография ученицы 1Б класса с углубленным изучением английского языка Псковской инженерно-лингвистической гимназии Миланы Никишиной.

В подарок от редакции газеты победительница конкурса получила профессиональную фотосессию.

«Я – первоклассник» – спецвыпуск «Псковской правды», который посвящён первоклассникам Псковской области. В альманахе имеются их фотографии в составе класса вместе со своим первым учителем. Традиционно ребят с началом учебного года поздравили главы муниципальных районов и губернатор Псковской области. 

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