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Общество

Делегация ПсковГУ участвует в Первом форуме ректоров России и Великобритании

Делегация ПсковГУ принимает участие в Первом форуме ректоров вузов России и Великобритании, который проходит с 11 по 14 ноября в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

На форуме собрались порядка 100 ректоров и представителей британских и российских университетов. От ПсковГУ присутствуют врио ректора Наталья Ильина и проректор по международной деятельности Арсений Парфёнов. Они приняли участие в почетном приёме в резиденции посла Великобритании, а также круглом столе на тему взаимодействия в сфере образования и науки между университетами двух стран.

«На круглом столе обсуждались вопросы поддержки молодых учёных, академической мобильности, связи университетов с предприятиями», - рассказала Наталья Ильина.

На форуме выступил первый заместитель министра образования Григорий Трубников. Он рассказал, что Минобрнауки держит курс на увеличение количества в российских вузах студентов из Великобритании.

Наталья Ильина заметила, что политика ПсковГУ в отношении иностранцев трансформировалась уже в 2019 году. Университет уменьшил количество абитуриентов из стран Средней Азии, в этом году в вуз, чаще всего, поступали иностранцы из европейских стран.

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