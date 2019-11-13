Петербургских банкиров задержали за кражу более 1 млрд рублей

15:28, 13 ноября 2019, ПАИ

Бывших председателя правления и начальника службы безопасности коммерческого банка задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МВД России, указанных сотрудников банка подозревают в краже более 1 млрд рублей, принадлежащих кредитному учреждению.

Отмечается, что злоумышленники, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денег вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга. Похищенные деньги направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг.

При обысках на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей при силовой поддержке Росгвардии обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, деньги и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Один из подозреваемых находится под стражей, второй - под домашним арестом. Им инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).