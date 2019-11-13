Расписание автобуса №9 изменилось в Пскове

15:40, 13 ноября 2019, ПАИ

С 12 ноября в Пскове изменилось расписание автобуса, который следует по маршруту №9. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранс.

Так, отменены рейсы до Подборовья от вокзала на 20:47 и 22:10. При этом вводятся рейсы от вокзала на Подборовье в 21:00 и до Белого Мха - в 22:37.

С сегодняшнего дня возобновилось движение пригородного автобуса, следующего по маршруту №318а «Середка-Балсово». Теперь он снова ходит до деревни Балсово.