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Общество

75 лет исполнилось Псковской областной организация Всероссийского общества слепых

75-летие с момента образования отметила Псковская областная организация Всероссийского общества слепых. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное собрание прошло в актовом зале городского культурного центра 13 ноября.

«Ваш труд помогает улучшить жизнь сотен жителей нашей земли, которым без этой поддержки было бы несравнимо сложнее добиться материальной независимости, заботиться о своей семье. Заслуживает искреннего уважения то, что вы всегда приходите на помощь друг другу, искренне радеете за будущее организации и ее членов», — обратилась к присутствующим от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова.

Глава региона адресовал отдельные поздравления трудовым коллективам предприятий «Велос», «Восход» и «Нива», которые помогают инвалидам по зрению обрести себя в профессиональной деятельности.

Депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова акцентировала внимание на гуманитарной и социальной миссиях общественной организации. «В том числе и благодаря вашей работе происходит построение общества равных возможностей», — сказала она.

«Именно благодаря вам мы сегодня можем работать в новых социально-экономических условиях. Фундамент, который вы заложили, позволяет нам не просто существовать, а активно работать, осуществлять свою уставную деятельность», — подчеркнул полномочный представитель президента ВОС по СЗФО Алексей Колосов.

Торжественное собрание продолжилось выступлением творческих коллективов города. Также на сцену вышли воспитанницы проекта «Звонкие сердца».

Проект по обучению слепых и слабовидящих детей музыке ранее получил поддержку губернатора Михаила Ведерникова.

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