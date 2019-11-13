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Общество

Количество лихачей снизилось на дорогах в России

В России уменьшилось количество водителей, которые предпочитают агрессивный и скоростной стиль вождения. Сейчас на дорогах страны 4% лихачей, а год назад таких водителей было 19%, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра «Авито Авто».

В то же время, по данным опроса, выросло количество тех, кто предпочитает ездить медленно и спокойно, – с 6% до 20%. А большинство респондентов отметили, что их основной стиль поведения за рулем - «умеренный».

Также по данным опроса выяснилось, что за год выросло количество водителей, у которых поведение на дорогах зависит от настроения: 15% в этом году против 5% в прошлом.

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