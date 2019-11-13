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Общество

Скончалась псковский историк и краевед Антонина Тарасова

13 ноября на 73-м году жизни скончалась псковский историк и краевед Антонина Тарасова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по охране культурного наследия Псковской области.

Антонина Тарасова родилась в 1947 в Латвии. Она окончила исторический факультет Псковского государственного педагогического университета, долгие годы возглавляла региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, оставаясь впоследствии постоянным членом Совета регионального отделения. Более 10 лет Антонина Тарасова посвятила работе в ГБУК «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области».

Она занималась просветительской работой, принимала активное участие в организации мероприятий, посвященных популяризации культурно-исторического наследия области, конференций, региональных конкурсов для детско-юношеской аудитории. В последние годы Антонина Тарасова была бессменным участником краеведческих мероприятий, которые проводила Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва.

За многолетнюю плодотворную работу по пропаганде и сохранению наследия Псковской области Антонина Тарасова была награждена почетными грамотами Министерства культуры Российской Федерации, областного комитета по культуре.

Комитет по охране культурного наследия Псковской области выражает соболезнования её родным и близким.

Дату прощания с Антониной Тарасовой сообщат позднее.

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