Приём заявок на участие в конкурсе для псковских туроператоров «Серебряное ожерелье - детям» завершится 15 ноября

17:28, 13 ноября 2019, ПАИ

15 ноября станет последним днём для подачи заявок на конкурс для туроператоров Псковской области «Серебряное ожерелье - детям». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участвовать в конкурсе могут региональные туроператоры, которые реализуют или планируют реализовать туристические маршруты в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

Финал конкурса пройдёт с 9 по 17 декабря в форме очной защиты. На нём выберут лучшие туристские маршруты для детей на территории Псковской области в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Маршруты победителей включат в единый информационный каталог «Серебряное ожерелье — детям», который будет издан тиражом не менее трех тысячи экземпляров к началу туристского сезона 2020 года.

Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте комитета по туризму Псковской области.