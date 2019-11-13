Машину для щепы купят службе благоустройства Пскова

17:10, 13 ноября 2019, ПАИ

Для службы благоустройства Пскова будет приобретена рубильная машина. На эти цели в бюджете города предусмотрены 922,4 тыс. рублей. Соответствующие поправки в главный финансовый документ города внесли депутаты на внеочередной сессии Псковской городской Думы 13 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Парламентарии уточнили у начальника Управления городского хозяйства администрации города Николая Баринова, зачем же понадобилась такая машина. Он пояснил, что измельчение одного кубометра веток в специализированной организации стоит 1,8 тысяч рублей, ежегодно городу приходится перерабатывать порядка 10 тысяч кубометров древесины.

Николай Баринов добавил, что полученную щепу планируется складировать на площадке: уже практически решён вопрос о выделении участка в районе улицы Пожиговской, где будет выкопан котлован для складирования измельчённой древесины.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков добавил, что сейчас городу приходится платить за утилизацию древесины, если же её будут складировать, то в результате перегнивания щепы можно будет получить плодородный грунт.

Депутат Юлия Пожидаева уточнила, можно ли использовать щепу в декоративных целях.

Николай Баринов ответил, что продавать её город не вправе, а вот раздавать бесплатно готов, и может даже обеспечить доставку в радиусе 3 километров.

А в ответ на вопрос депутата Федора Постнова об использовании щепы прозвучала информация от главы администрации Пскова Александра Братчикова о целесообразности прописать в проектных документах и использование продуктов переработки при благоустройстве Пскова.