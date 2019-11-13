Фракции Псковской гордумы высказали свои мнения о кандидатах на пост главы города

17:20, 13 ноября 2019, ПАИ

Большинство фракций Псковской городской Думы высказались в поддержку кандидатуры Елены Полонской, претендующей на пост главы Пскова. Об этом с 31-й внеочередной сессии гордумы, где проходят выборы главы города, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Человек сумел выстроить конструктивные отношения с администрацией Псковской области и городской администрацией. А любой конструктив - он на благо города», — отметил лидер фракции ЛДПР в Псковской городской Думе Сергей Барабанов.

«Сегодня нам предстоит выбрать человека, от которого зависит, насколько эффективно будет работать Псковская городская Дума, — отметил лидер фракции КПРФ в гордуме Александр Баев. — Этот выбор не должен основываться на личных и партийных интересах. Этот человек должен находить общий язык и с городской администрацией, и с администрацией Псковской области в решении проблем города».

По словам Александра Баева, за последнее время подход к решению проблем поменялся в гордуме в лучшую сторону. «Мы научились слышать и слушать друг друга», — добавил он и пояснил, что фракция КПРФ решила поддержать кандидатуру Елены Полонской.

Лидер фракции партии «Единая России» Денис Иванов сообщил коллегам, что накануне было заседание фракции, где также решили поддержать кандидатуру Елены Полонской.

По словам лидера фракции партии «Справедливая Россия» в гордуме Олега Брячака, должность, на которую претендуют и Елена Полонская, и Григорий Турчин — «не сахар», поскольку человек будет принадлежать не себе, а городу и избирателям.

Он напомнил, что Елена Полонская проработала в должности исполняющей полномочия главы Пскова полгода. «Мы могли увидеть, соответствует она или нет. На взгляд «Справедливой России» Елена Полонская как нельзя лучше подходит на должность главы Пскова».

Олег Брячак подчеркнул, что у Елены Полонской есть желание работать, она коммуникабельна и может представлять город на различных мероприятиях. «Фракция «Справедливая Россия» поддержит Елену Александровну», — добавил он.

Лидер справедливороссов в городской думе отметил важность того, чтобы все уровни власти гармонично взаимодействовали между собой. «Если бы я два года назад стал главой города, это было бы противостояние, трения, это были бы скандалы. А когда руководители скандалят, то страдают псковичи», — сказал он.

Олег Брячак отметил, что уходит партийная принадлежность, и на первый план выходит работа на благо псковичей. Он призвал новых депутатов вливаться в коллектив и «не искать блох».

Представитель фракции партии «Яблоко» сообщил, что не видит среди депутатов человека, который мог бы возгласить город, поэтому будет голосовать против всех кандидатов. Он пообещал испортить бюллетень для голосования или забрать его с собой.

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