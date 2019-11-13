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На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин

13 ноября в Пскове в рамках внеочередной сессии Псковской городской Думы проходят выборы главы Пскова. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на этот пост претендуют исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и депутат гордумы Григорий Турчин.

Кандидатуру Еленой Полонской выдвинули члены партии «Единая Россия», а Григорий Турчин воспользовался правом самовыдвижения.

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме Денис Иванов напомнил, что 18 октября проходила конференция, на которой была выдвинута одна единственная кандидатура Елены Полонской. «Президиум «Единой России» это тоже утвердил, поэтому мы выдвигаем только кандидатуру Елены Полонской», - сказал он.

Главу города в Пскове избирают депутаты городской Думы из своего состава тайным голосованием. Предыдущий руководитель муниципалитета Иван Цецерский в мае досрочно сложил полномочия, после чего исполняющей полномочия главы Пскова стала Елена Полонская.

Трансляция выборов главы Пскова ведется на сайте Псковского агентства информации.

Текстовая онлайн трансляция с сессии ведётся в канале «Псковские новости».

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