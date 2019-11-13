0
16:04
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
15:18
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
14:47
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13:28
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
12:21
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
11:27
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
10:52
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
Еще новости
Общество

Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)

На странице проекта ПАИ-live началась прямая трансляция с внеочередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва, где основным вопросом повестки дня являются выборы главы города.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, известно, что самая многочисленная в гордуме фракция «Единой России» поддержит кандидатуру и. п. главы Пскова Елены Полонской. Другие претенденты на вакантный пост могут быть выдвинуты непосредственно на сессии.

Голосование за кандидатов на должность главы Пскова будет тайным.

Предыдущий глава Пскова Иван Цецерский в мае досрочно покинул должность, после чего исполняющей полномочия стала Елена Полонская.

Всего в повестке дня сегодняшней сессии три вопроса. Парламентариям также предстоит внести изменения в бюджет города и согласовать совершение Псковскими теплосетями крупной сделки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13 ноября 2019
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
13 ноября 2019
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13 ноября 2019
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
13 ноября 2019
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
13 ноября 2019
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
13 ноября 2019
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
13 ноября 2019
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом
13 ноября 2019
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом

Идет загрузка...