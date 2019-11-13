Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)

16:04, 13 ноября 2019, ПАИ

На странице проекта ПАИ-live началась прямая трансляция с внеочередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва, где основным вопросом повестки дня являются выборы главы города.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, известно, что самая многочисленная в гордуме фракция «Единой России» поддержит кандидатуру и. п. главы Пскова Елены Полонской. Другие претенденты на вакантный пост могут быть выдвинуты непосредственно на сессии.

Голосование за кандидатов на должность главы Пскова будет тайным.

Предыдущий глава Пскова Иван Цецерский в мае досрочно покинул должность, после чего исполняющей полномочия стала Елена Полонская.

Всего в повестке дня сегодняшней сессии три вопроса. Парламентариям также предстоит внести изменения в бюджет города и согласовать совершение Псковскими теплосетями крупной сделки.